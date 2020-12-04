В США самолёт экстренно сел на автомобильную магистраль и столкнулся с машиной.
Как сообщают "Известия", инцидент произошёл в штате Миннесота. Одномоторный самолёт Bellanca Viking экстренно сел на межштатную автомагистраль Interstate-35 неподалёку от города Арден-Хилс.
Отмечается, что пилот вынужден был посадить летательный аппарат из-за неисправности двигателя. На место прибыли полицейские, которые осмотрели всех участников инцидента. Установлено, что в результате аварии никто не пострадал.
Ещё недавно Панин грелся на ласковом солнышке Испании, а теперь с удивлением оглядывает просторы заснеженной родины.