В Подмосковье мужчина избил и изрезал девятилетнего ребёнка

В Подмосковье 35-летний мужчина подозревается в избиении и причинении ножевых ран девятилетнему ребёнку.

Как сообщает портал mosregtoday.ru, инцидент произошёл в Подольске. Девятилетнего ребёнка с пятью колото-резанными ранами живота и спины доставили в местную больницу. В причинении повреждений мальчику заподозрили сожителя женщины, у которой ребёнок был под опекой. Отмечается, что 35-летний мужчина мог напасть на ребёнка из личной неприязни.

В настоящее время по факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Выясняются все обстоятельства произошедшего.