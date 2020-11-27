В Подмосковье 35-летний мужчина подозревается в избиении и причинении ножевых ран девятилетнему ребёнку.
Как сообщает портал mosregtoday.ru, инцидент произошёл в Подольске. Девятилетнего ребёнка с пятью колото-резанными ранами живота и спины доставили в местную больницу. В причинении повреждений мальчику заподозрили сожителя женщины, у которой ребёнок был под опекой. Отмечается, что 35-летний мужчина мог напасть на ребёнка из личной неприязни.
В настоящее время по факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Выясняются все обстоятельства произошедшего.
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