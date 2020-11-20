В Петербурге кондуктор выстрелил в безбилетного пассажира

В Санкт-Петербурге конфликт между кондуктором и безбилетным пассажиром закончился стрельбой.

Как сообщает портал 78. ru, инцидент произошёл в одном из трамваев накануне вечером. Женщина-кондуктор попросила пассажира и его спутницу заплатить за проезд. В ответ мужчина стал хамить, грубо разговаривать с кондуктором и утверждать, что проезд уже оплачивал. После этого женщина попросила безбилетников покинуть транспорт, однако буйный пассажир этого делать не стал и продолжал оскорблять сотрудницу транспорта.

В этот момент в салон вошёл другой кондуктор-мужчина, который вступился за коллегу. В итоге "заяц" набросился на последнего, а тот в ответ выстрелил из травматического пистолета.

"Комсомольская правда" сообщает, что кондуктор владеет травматическим оружием на законных основаниях и имеет соответствующую лицензию.

По факту случившегося проводится доследственная проверка.