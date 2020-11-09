В Саратовской области 14-летняя девочка найдена мёртвой в ванной

В Саратовской области 14-летняя девочка была найдена мёртвой в ванне. По предварительной версии, ребёнок отравился газом.

Трагедия произошла в селе Красное Знамя. Вечером девочка решила принять ванну. После того, как она долго не выходила, её мать начала стучать в дверь, но не получила ответа. Через некоторое время старший брат девочки вскрыл дверь, в пустой ванне было обнаружено тело ребёнка.

Как сообщает портал saratovnews.ru, по предварительной версии в ванной был неисправен газовый котёл, в результате чего девочка отравилась газом. В настоящее время точную причину трагедии устанавливают эксперты.