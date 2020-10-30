В подмосковной Балашихе обнаружили мальчика, который жил с отцом в лесной хижине, сделанной из досок, пластика и кусков ткани.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области, мальчик проживал в шалаше с 46-летним выходцем из Средней Азии. Мальчика обнаружили на детской площадке в одном из микрорайонов, он гулял без присмотра взрослых.
В настоящее время ребёнок находится в медучреждении. Правоохранителями проводится проверка.
В Кремле раздражены поведением Лукашенко. Источник пишут - Путин больше не общается с ним по телефону. В Минск постоянно летают чиновники, обсуждая "дележ" РБ.