В Подмосковье отец с сыном жили в лесу в шалаше

В подмосковной Балашихе обнаружили мальчика, который жил с отцом в лесной хижине, сделанной из досок, пластика и кусков ткани.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области, мальчик проживал в шалаше с 46-летним выходцем из Средней Азии. Мальчика обнаружили на детской площадке в одном из микрорайонов, он гулял без присмотра взрослых.

В настоящее время ребёнок находится в медучреждении. Правоохранителями проводится проверка.