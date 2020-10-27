В Карелии рыбаки утонули, запутавшись в сетях

В Карелии найдены тела пропавших рыбаков. Мужчины запутались в сетях и утонули.

Поиски рыболовов велись с 23 октября, мужчин искали родственники и волонтёры после того, как они не вышли на связь в условленное заранее время.

Вскоре родные погибших обнаружили автомобиль и перевёрнутую лодку рыбаков.

Как сообщает портал karelia. ru, тела рыбаков были обнаружены 26 октября на озере Питкиярви недалеко от перевёрнутой лодки.

В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.