В Карелии найдены тела пропавших рыбаков. Мужчины запутались в сетях и утонули.
Поиски рыболовов велись с 23 октября, мужчин искали родственники и волонтёры после того, как они не вышли на связь в условленное заранее время.
Вскоре родные погибших обнаружили автомобиль и перевёрнутую лодку рыбаков.
Как сообщает портал karelia. ru, тела рыбаков были обнаружены 26 октября на озере Питкиярви недалеко от перевёрнутой лодки.
В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Белорусские выборы Запад не признал, несмотря на звонок Помпео - поэтому власть в РБ может перейти в руки премьер-министра. Для этого Лукашенко будет свергнут.