В столице водитель автобуса избил пассажира

В Москве на остановке общественного транспорта водитель автобуса избил пассажира, при этом за пострадавшего никто не вступился.

Как сообщает "Московский комсомолец", инцидент произошёл днём 16 октября. Мужчина вышел из салона автобуса, о чём-то споря с пассажирами. В этот момент из кабины вышел водитель транспортного средства, подошёл к молодому человеку и ударил его кулаком в лицо. Парень упал. Примечательно, что никто из пассажиров за него не вступился.

Выяснилось, что пострадавший сам спровоцировал агрессию по отношению к себе. Сначала он устроил перепалку с одним из пассажиров, а позже разбил стеклянную бутылку о дверь автобуса.