В Москве задержан убийца 15-летней школьницы

В Москве задержали жителя Ульяновской области, который изнасиловал и убил 15-летнюю школьницу.

Молодой человек и девушка вместе проводили время в парке в Домодедово. В это время между ними вспыхнул конфликт, и мужчина износиловал, а позже убил школьницу. Её тело преступник сбросил в канализационный люк.

Погибшую искали с 10 октября. Оперативникам удалось выйти на след 20-летнего жителя Ульяновской области, которого заподозрили в преступлении, и вскоре он был задержан. Как сообщает rt. com, мужчина сознался в убийстве и показал место, куда спрятал труп девушки.