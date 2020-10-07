В Рязани полицейские задержали 20-летнюю девушку с крупной партией N-метилэфедрона.
Как сообщает пресс-служба МВД, безработная жительница Рязани была курьером одного из интернет-магазинов по продаже синтетических наркотиков. Сначала девушка распространяла разовые дозы наркотиков через закладки, а позже ей доверили укомплектовывать тайники с оптовыми партиями "синтетики".
При задержании полицейские обнаружили у подозреваемой 18 граммов N-метилэфедрона, которые девушка планировала спрятать в тайник. Позже правоохранители отыскали ещё два тайника с наркотиками, оставленные злоумышленницей. В общей массе правоохранители изъяли 320 граммов наркотиков.
В отношении девушки возбуждено уголовное дело, она заключена под стражу. Подозреваемой грозит пожизненное лишение свободы.
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