В Рязани девушка распространяла оптовые партии синтетических наркотиков

В Рязани полицейские задержали 20-летнюю девушку с крупной партией N-метилэфедрона.

Как сообщает пресс-служба МВД, безработная жительница Рязани была курьером одного из интернет-магазинов по продаже синтетических наркотиков. Сначала девушка распространяла разовые дозы наркотиков через закладки, а позже ей доверили укомплектовывать тайники с оптовыми партиями "синтетики".

При задержании полицейские обнаружили у подозреваемой 18 граммов N-метилэфедрона, которые девушка планировала спрятать в тайник. Позже правоохранители отыскали ещё два тайника с наркотиками, оставленные злоумышленницей. В общей массе правоохранители изъяли 320 граммов наркотиков.

В отношении девушки возбуждено уголовное дело, она заключена под стражу. Подозреваемой грозит пожизненное лишение свободы.