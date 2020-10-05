Супружеская пара заправляла свой автомобиль за счёт хлебокомбината

В Краснодарском крае супружеская пара заправляла свой и чужие автомобили, используя топливные карты хлебокомбината.

Как сообщает пресс-служба МВД, местный житель и его супруга, которая работала бухгалтером гаража на хлебокомбинате, воспользовались своим служебным положением и присвоили топливные карты предприятия, которые предназначались для заправки служебных автомобилей. Этими картами супружеская пара в течение полугода заправляла свой и чужие автомобили.

Таким образом, супруги похитили у хлебокомбината 36 тысяч литров дизельного топлива и более 6,5 тысяч литров бензина. Ущерб от их действий оценивается более чем в 1,8 миллиона рублей.

В настоящее время дело направлено в суд, супругам грозит до десяти лет колонии.