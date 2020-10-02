Волгоградский бизнесмен продавал контрафактные сигареты

В Волгоградской области оперативники задержали предпринимателя, который торговал несертифицированной табачной продукцией.

Как сообщает пресс-служба МВД, 46-летний бизнесмен из Камышина продавал в своих торговых павильонах сигареты. Имеющиеся на пачках акцизные марки вызвали подозрение у правоохранителей, и табачная продукция была направлена на экспертизу, которая показала, что марки являются поддельными. Часть пачек была маркирована акцизными марками другого государства.

Полицейские изъяли у предпринимателя 33 тысячи пачек контрафактных сигарет общей стоимостью более двух миллионов рублей.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело, он признал свою вину. В настоящее время подозреваемый находится под подпиской о невыезде.