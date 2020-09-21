Жители Вологды производили и продавали контрафактный алкоголь

Жители Вологды организовали в ангаре у железной дороги цех по производству контрафактного алкоголя под видом напитков известных брендов.

Как сообщает пресс-служба МВД, производство нелегальной алкогольной продукции организовали четверо местных жителей. На первый взгляд произведённый в ангаре алкоголь не отличается от оригинального, однако, проведённая экспертиза установила, что продукция является контрафактной. На бутылки были нанесены поддельные федеральные специальные и акцизные марки.

Оперативники изъяли из ангара около шести тысяч бутылок контрафактного алкоголя, а также средства его производства, поддельные акцизные марки и упаковку.

В настоящее время возбуждено уголовное дело, злоумышленникам грозит до шести лет колонии.