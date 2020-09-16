Во Владимире предприниматель продавал контрафактный алкоголь

Владимирский предприниматель со своими подельниками приобретал разного рода немаркированный установленным образом алкоголь, который впоследствии сбывал.

Как сообщает пресс-служба МВД, сотрудники транспортной полиции в ходе обысков у подозреваемых обнаружили и изъяли свыше шести тысяч бутылок контрафактного алкоголя. Розничная стоимость изъятого составила более полутора миллиона рублей, что является крупным размером.

В настоящее время правоохранители по указанным фактам возбудили уголовное дело. Санкции за совершения подобного рода преступлений предусматривают до шести лет лишения свободы. Оперативники проводят мероприятия, направленные на задержание соучастников преступления, а также на выявление других подобных эпизодов.