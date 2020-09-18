Женщина отдала аферисту полмиллиона рублей за освобождение сына из СИЗО

Жительница Татарстана отдала более 500 тысяч рублей мошеннику, пообещавшему освободить ей сына из СИЗО.

Как сообщает пресс-служба МВД, женщина познакомилась с аферистом в интернете. Между ними завязалось длительное общение, и в ходе переписки она сообщила мужчине, что её сын находится в СИЗО за преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков.

Новый знакомый дамы сообщил, что поможет освободить её сына. Якобы у него есть знакомая в прокуратуре, которая за вознаграждение готова решить вопрос.

Через некоторое время при личной встрече злоумышленник "связал" женщину с "сотрудницей прокуратуры". Поверив в доводы аферистов, женщина перевела им полмиллиона рублей и стала ждать возвращения сына. Однако в скором времени его приговорили к лишению свободы. Несмотря на это женщина продолжала верить мошеннику и перевела ему ещё денег.

Злоумышленник был задержан и вскоре признался в содеянном. Им оказался ранее неоднократно судимый житель Волжска. Роль "сотрудницы прокуратуры" выполняла его знакомая без определённого места жительства.

В отношении афериста возбуждено уголовное дело. Оперативники проверяют его причастность к другим аналогичным преступлениям.