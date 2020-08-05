Начальник порта Бейрута прокомментировал слухи о пиротехнике

По информации начальника порта Хасана Корейтема, рядом со взорвавшимся ангаром в порту не было ни одного склада со взрывчатыми изделиями.

"Там нет склада пиротехники", — сказал Корейтем в интервью ливанскому телеканалу OTV.

По его словам, по судебному решению селитра хранилась в порту, и руководство знало об опасности хранимых средств, но не думало, что они опасны в такой степени.