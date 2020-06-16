Число погибших в перестрелке в Назрани увеличилось до пяти

В Назрани увеличилось число погибших в результате перестрелки с участием работников МВД. В больнице скончался мужчина, получивший ранение, врачи ведут борьбу за жизни еще двух участников происшествия, сообщает "Интерфакс".

Количество жертв перестрелки увеличилось до пяти. Ранее сообщалось, что четыре человека погибли на месте. Среди них капитан полиции Адам Мамедов и его двоюродный брат, который работал в Росгвардии.

По неофициальным данным, конфликт между двумя группами людей произошел из-за земельного участка. В ходе перепалки завязалась драка, после чего её участники применили огнестрельное оружие.

СК РФ по Ингушетии возбудило дело по статье 105 УК РФ "Убийство двух или более лиц, совершенное группой лиц.