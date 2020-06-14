Представитель полиции города Прага в Чехии рассказала журналистам о десяти пострадавших во время аварии поезда и пассажирского автобуса.

"Рейсовый пассажирский автобус, несмотря на действующую предупредительную сигнализацию, по неизвестным пока причинам выехал на железнодорожный переезд в тот момент, когда там проезжал пригородный пассажирский поезд. В результате столкновения поезд сошел с колеи. Одна женщина, ехавшая в автобусе, при аварии получила тяжелые ранения, вертолет доставил ее в одну из больниц Праги. Еще 9 человек получили, в основном, ранения легкого характера, с ними работают прибывшие медики", — сообщила она.