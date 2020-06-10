В "Норникеле" считают задержание руководства ТЭЦ-3 неоправданным

Вице-президент "Норникеля" Николай Уткин назвал задержание руководства ТЭЦ-3, где произошёл разлив 21 тысячи кубометров дизтоплива, неоправданно жесткой мерой.

Ранее сообщалось, что СК РФ завёл дела на главного инженера, его заместителя и директора предприятия по подозрению в нарушении правил эксплуатации резервуара.

"Нет оснований полагать, что наши коллеги могут помешать следствию. Руководители ТЭЦ сотрудничают с правоохранительными органами, и сейчас они были бы гораздо полезнее на месте ликвидации последствий аварии", — приводит РБК слова Уткина.

Авария в Норильске произошла 29 мая. Причиной разлива топлива стала разгерметизация резервуара. Следствие установило, что капитальный ремонт на объекте необходимо было провести в 2018 году, но этого сделано не было.