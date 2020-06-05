"Доктор Франкенштейн" из Краснодара Верди впала в кому

Краснодарский псевдохируг Алёна Верди находится в больнице в состоянии комы. Девушка приняла большую дозу лекарственных препаратов и сейчас подключена к аппарату ИВЛ.
Инцидент произошёл перед тем, как Верди должны были судить за незаконные пластические операции. Заседание суда 4 июня было перенесено, сообщают "Кубанские новости".
Верди была задержана в 2019 году. В соцсетях девушку прозвали "Доктор Франкенштейн". 37-летняя уроженка Москвы с 2015 по 2019 год провела как минимум семь неудачных операций, не имея специального образования.
Верди бралась за такие операции:
Из-за действий "хирурга" остались инвалидами шесть женщин, ещё одна скончалась.
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