"Доктор Франкенштейн" из Краснодара Верди впала в кому

Краснодарский псевдохируг Алёна Верди находится в больнице в состоянии комы. Девушка приняла большую дозу лекарственных препаратов и сейчас подключена к аппарату ИВЛ.

Инцидент произошёл перед тем, как Верди должны были судить за незаконные пластические операции. Заседание суда 4 июня было перенесено, сообщают "Кубанские новости".

"Доктор Франкенштейн" из Краснодара

Верди была задержана в 2019 году. В соцсетях девушку прозвали "Доктор Франкенштейн". 37-летняя уроженка Москвы с 2015 по 2019 год провела как минимум семь неудачных операций, не имея специального образования.

Верди бралась за такие операции:

круговую блефаропластику с одномоментной лабиопластикой;

удаление жировых комков Биша на лице;

липосакцию и абдоминопластику живота;

мастопексию молочных желез;

риносептопластику носа;

лифтинг лица.

Из-за действий "хирурга" остались инвалидами шесть женщин, ещё одна скончалась.