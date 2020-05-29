В Ростовской области задержали похитителей семян и удобрений

В полицию в Ростовской области обратился руководитель одной из местных организаций, который рассказал, что со склада пропали гербициды и пестициды для растений на общую сумму более 300 тысяч рублей.

После проверки оперативной информации полицейские установили семерых участников организованной группы. Их задержали после совершения очередного преступления.

"Злоумышленники, возраст которых от 28 до 62 лет, повредив навесной замок входной двери, проникли в склад и украли 44 мешка семян подсолнечника и 21 ящик гербицида на сумму более миллиона рублей, после чего погрузили в автомобили и пытались скрыться, однако своевременно были задержаны полицейскими", — сообщили в пресс-службе ГУ МВД.

Возбуждено уголовное дело по статье о краже. Проверяется причастность задержанных к совершению аналогичных преступлений на территории области.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что в Ростовской области чиновника будут судить за превышение полномочий.