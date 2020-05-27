Чиновника в Ростовской области будут судить за превышение полномочий

По версии следствия, в 2017 году глава администрации Волгодонского района Ростовской области Сергей Бурлака заключил контракт на поставку водонапорных башен, но проблемы с водой в ряде населенных пунктов не решены до сих пор.

По мнению следствия, глава района знал, что подрядчик не выполнил условий муниципального контракта, но все равно, единолично, без созыва приемочной комиссии, подписал документы о поставке оборудования.

"До настоящего времени использование поставленных водонапорных башен по целевому назначению невозможно в связи с несоответствием конструктивных элементов техническим требованиям к качеству материалов и сборки, наличием дефектов. При этом затраты на устранение недостатков превышают стоимость оборудования", — сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.

При этом на счета подрядчика были перечислены более 3 миллионов рублей, а проблемы с водой в районе все те же.

Вину в совершении преступления Бурлака признал полностью.

Для возмещения причиненного ущерба следствием наложен арест на имущество обвиняемого. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу, добавили в ведомстве.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что в Чувашии экс-чиновницу подозревают в махинациях на 40 миллионов рублей.