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Источник Правда.Ру

Чиновника в Ростовской области будут судить за превышение полномочий

Происшествия » Человеческий фактор

По версии следствия, в 2017 году глава администрации Волгодонского района Ростовской области Сергей Бурлака заключил контракт на поставку водонапорных башен, но проблемы с водой в ряде населенных пунктов не решены до сих пор.

По мнению следствия, глава района знал, что подрядчик не выполнил условий муниципального контракта, но все равно, единолично, без созыва приемочной комиссии, подписал документы о поставке оборудования.

"До настоящего времени использование поставленных водонапорных башен по целевому назначению невозможно в связи с несоответствием конструктивных элементов техническим требованиям к качеству материалов и сборки, наличием дефектов. При этом затраты на устранение недостатков превышают стоимость оборудования", — сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.

При этом на счета подрядчика были перечислены более 3 миллионов рублей, а проблемы с водой в районе все те же.

Вину в совершении преступления Бурлака признал полностью.

Для возмещения причиненного ущерба следствием наложен арест на имущество обвиняемого. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу, добавили в ведомстве.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что в Чувашии экс-чиновницу подозревают в махинациях на 40 миллионов рублей.

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Больной ДЦП с игрушечным пистолетом пытался ограбить ювелирный магазин

Происшествия » Человеческий фактор

Бразильское издание Journal NH сообщило о преступнике, который, находясь в инвалидном кресле, пытался ограбить ювелирный магазин.

Инцидент произошел в штате Риу-Гранди-ду-Сул. 19-летний парень с диагнозом "ДЦП" угрожал продавцу ювелирного магазина игрушечным пистолетом, перед этим передав ему записку с требованием отдать деньги из кассы.

Заметившие это посетители магазина вызвали полицию.

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В Петербурге завели уголовное дело из-за травмировавшихся парашютистов

Происшествия » Человеческий фактор
Возбуждено уголовное дело в отношении руководителя полетов аэроклуба

В отношении руководителя полетов Санкт-Петербургского аэроклуба "Sky Jumper" Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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Разработана "умная" палата для проверки медицинских технологий

Наука

Израильские ученые разработали специальную "умную палату", в которой будут проверять новые медицинские технологии. Испытания будут проводиться на манекенах, которые снабжены различные датчики для полной имитации процесса лечения.

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РФС ведёт переговоры с правительством о возвращении фанатов на трибуны

Спорт » Командные виды » Футбол

Российский футбольный союз (РФС) ведёт переговоры с правительством по поводу возвращения болельщиков на трибуны. Чемпионат России по футболу должен возобновиться 21 июня, в организации считают, что в ограниченном количестве фанатов можно пускать на стадион.

По сведениям Telegram-канала "Мутко против", вопрос подняли представители клубов на заседании исполкома РФС. Точное количество зрителей на трибунах, которое будет разрешено, неизвестно.

В последних турах перед остановкой чемпионата в Москве матчи проходили в присутствии не более 5000 зрителей.

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Жителя Чебоксар признали виновным в реабилитации нацизма

Происшествия » Человеческий фактор

Суд в Республике Чувашия признал виновным 21-летнего жителя  Чебоксар по статье о реабилитации нацизма.

"Следствием и судом установлено, что осужденный разместил в открытом аккаунте пользователя одной из социальных сетей в Интернете комментарий в виде изображения подразделения войск СС с текстом, содержащим одобрение действий фашистско-немецких войск и восхваление их по сравнению с поведением советских людей и руководства советским обществом периода Второй мировой войны", — сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.

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