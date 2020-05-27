По версии следствия, в 2017 году глава администрации Волгодонского района Ростовской области Сергей Бурлака заключил контракт на поставку водонапорных башен, но проблемы с водой в ряде населенных пунктов не решены до сих пор.
По мнению следствия, глава района знал, что подрядчик не выполнил условий муниципального контракта, но все равно, единолично, без созыва приемочной комиссии, подписал документы о поставке оборудования.
"До настоящего времени использование поставленных водонапорных башен по целевому назначению невозможно в связи с несоответствием конструктивных элементов техническим требованиям к качеству материалов и сборки, наличием дефектов. При этом затраты на устранение недостатков превышают стоимость оборудования", — сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.
При этом на счета подрядчика были перечислены более 3 миллионов рублей, а проблемы с водой в районе все те же.
Вину в совершении преступления Бурлака признал полностью.
Для возмещения причиненного ущерба следствием наложен арест на имущество обвиняемого. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу, добавили в ведомстве.
Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что в Чувашии экс-чиновницу подозревают в махинациях на 40 миллионов рублей.
Бразильское издание Journal NH сообщило о преступнике, который, находясь в инвалидном кресле, пытался ограбить ювелирный магазин.
Инцидент произошел в штате Риу-Гранди-ду-Сул. 19-летний парень с диагнозом "ДЦП" угрожал продавцу ювелирного магазина игрушечным пистолетом, перед этим передав ему записку с требованием отдать деньги из кассы.
Заметившие это посетители магазина вызвали полицию.
В отношении руководителя полетов Санкт-Петербургского аэроклуба "Sky Jumper" Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Израильские ученые разработали специальную "умную палату", в которой будут проверять новые медицинские технологии. Испытания будут проводиться на манекенах, которые снабжены различные датчики для полной имитации процесса лечения.
Российский футбольный союз (РФС) ведёт переговоры с правительством по поводу возвращения болельщиков на трибуны. Чемпионат России по футболу должен возобновиться 21 июня, в организации считают, что в ограниченном количестве фанатов можно пускать на стадион.
По сведениям Telegram-канала "Мутко против", вопрос подняли представители клубов на заседании исполкома РФС. Точное количество зрителей на трибунах, которое будет разрешено, неизвестно.
В последних турах перед остановкой чемпионата в Москве матчи проходили в присутствии не более 5000 зрителей.
Суд в Республике Чувашия признал виновным 21-летнего жителя Чебоксар по статье о реабилитации нацизма.
"Следствием и судом установлено, что осужденный разместил в открытом аккаунте пользователя одной из социальных сетей в Интернете комментарий в виде изображения подразделения войск СС с текстом, содержащим одобрение действий фашистско-немецких войск и восхваление их по сравнению с поведением советских людей и руководства советским обществом периода Второй мировой войны", — сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.
Нидерланды обнародовали часть данных о расследовании крушения Boeing 777 на востоке Украины в 2014 году, однако 147 документов остались засекреченными.