В Воронежской области раскрыто убийство девятилетней девочки

Как выяснило следствие, девятилетняя девочка ушла из дома в селе 2-м Никольском Бобровского района Воронежской области вечером 25 мая. Об исчезновении ребенка в правоохранительные органы сообщили лишь спустя двое суток.

По подозрению в убийстве был задержан, проживающий по соседству 16-летний подросток. Тело ребенка он спрятал в заброшенном доме.

"В настоящее время несовершеннолетний задержан, допрошен в качестве подозреваемого, с его участием проведена проверка показаний на месте. В ходе следственных действий подозреваемый дал признательные показания и указал место, где сокрыл тело потерпевшей. В ближайшее время в суд будет направлено ходатайство об избрании в отношении подростка меры пресечения в виде заключения под стражу", — сообщили в региональном Следственном комитете.

Следователями проведен осмотр места происшествия, назначены необходимые судебные экспертизы, допрашиваются свидетели.

Проводится комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, добавили в ведомстве.

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