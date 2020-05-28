Как выяснило следствие, девятилетняя девочка ушла из дома в селе 2-м Никольском Бобровского района Воронежской области вечером 25 мая. Об исчезновении ребенка в правоохранительные органы сообщили лишь спустя двое суток.
По подозрению в убийстве был задержан, проживающий по соседству 16-летний подросток. Тело ребенка он спрятал в заброшенном доме.
"В настоящее время несовершеннолетний задержан, допрошен в качестве подозреваемого, с его участием проведена проверка показаний на месте. В ходе следственных действий подозреваемый дал признательные показания и указал место, где сокрыл тело потерпевшей. В ближайшее время в суд будет направлено ходатайство об избрании в отношении подростка меры пресечения в виде заключения под стражу", — сообщили в региональном Следственном комитете.
Следователями проведен осмотр места происшествия, назначены необходимые судебные экспертизы, допрашиваются свидетели.
Проводится комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, добавили в ведомстве.
Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что на Чукотке будут судить мастера жилищно-эксплуатационного участка, по вине которого погибли двое мальчиков.
Боксёр Майк Тайсон принял участие в шоу All Elite Wrestling Dynamite, которое вернулось на американские телеэкраны после перерыва из-за пандемии. В шоу также приняли участие бойцы UFC Витор Белфорд и Генри Сехудо.
В качестве обвиняемого по делу проходит 48-летний Алексей Назаров, который являлся активным участником одной из казанских бандитских группировок.
По версии следствия, летом 2011 года между участниками казанских группировок — "седьмовскими" и "первомайскими" — произошел конфликт, в ходе которого был серьезно избит один из бойцов "первомайских".
В Московской области задержали группу мужчин, которые грабили супермаркеты, заодно вскрывая расположенные там банкоматы и платежные терминалы.
Одно из преступлений в деталях зафиксировали камеры наблюдения. Мужчины в масках с помощью ломов и кувалды проникли в один из супермаркетов в Домодедово. Оттуда они украли сигареты, алкоголь и более 620 тысяч рублей из банкомата.
В Удмуртии сотрудниками Следственного комитета расследуется уголовное дело в отношении ранее судимого 27-летнего жителя города Ижевска, его подозревают в убийстве.
Испанский врач-диетолог Ева Родригес перечислила продукты, употребление которых следует избегать, чтобы сохранить здоровье печени.
Коронавирус совсем не пощадил Украину и обнажил все проблемы и без того обнищавшей страны.