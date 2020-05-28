Мастеру ЖЭУ Чукотки предъявили обвинение в гибели двух мальчиков

Мастер жилищно-эксплуатационного участка пойдет под суд по обвинению в нарушении правил безопасности при ведении работ, которые привели к причинению смерти по неосторожности двоих человек.

Сотрудники Следственного комитета по Чукотскому автономному округу предъявили обвинение работнику ЖЭУ после смерти двоих мальчиков, которые пропали 12 мая.

На следующий день их тела обнаружили в сугробе под слоем снега недалеко от дома.

"По версии следствия, 12 мая 2020 года в дневное время в поселке Беринговском Чукотского автономного округа мастер жилищно-эксплуатационного участка, осуществлявший контроль за производственным процессом уборки снега, не принял необходимых мер к обеспечению безопасности производства вышеуказанных работ, в результате этого машинист фронтального погрузчика осуществил сброс снежной массы из ковша на двух мальчиков шести и семи лет, которые скончались на месте происшествия", — сообщили в пресс-службе СК РФ.

Обвиняемый задержан, ход и результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль в центральном аппарате СК России, уточнили в ведомстве.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала, как в Свердловской области женщина получила 12 лет лишения свободы за убийство опекаемого ребенка.