У жителей Марий Эл изъяли наркотики в ассортименте

Сотрудники полиции задержали двоих жителей Йошкар-Олы в возрасте 35 и 40 лет по подозрению в покушении на сбыт наркотических средств в особо крупном размере.

В ходе задержаний и обысков оперативники обнаружили целую партию наркотиков, предназначенных для сбыта.

"Полицейскими было изъято свыше 1,7 кг синтетического наркотика, около 900 г марихуаны и около 50 г кокаина, а также электронные весы и упаковочные материалы. Наркотики предназначались для дальнейшего распространения бесконтактным способом с использованием сети интернет путем оборудования тайников на территории республики", — сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Возбуждено уголовное дело по статье о незаконной продаже наркотических веществ. Задержанным грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, как в гараже у 29-летнего жителя Ростова-на-Дону полицейские нашли 23 килограмма синтетических наркотиков.