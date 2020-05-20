Сотрудники полиции задержали двоих жителей Йошкар-Олы в возрасте 35 и 40 лет по подозрению в покушении на сбыт наркотических средств в особо крупном размере.
В ходе задержаний и обысков оперативники обнаружили целую партию наркотиков, предназначенных для сбыта.
"Полицейскими было изъято свыше 1,7 кг синтетического наркотика, около 900 г марихуаны и около 50 г кокаина, а также электронные весы и упаковочные материалы. Наркотики предназначались для дальнейшего распространения бесконтактным способом с использованием сети интернет путем оборудования тайников на территории республики", — сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.
Возбуждено уголовное дело по статье о незаконной продаже наркотических веществ. Задержанным грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.
Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, как в гараже у 29-летнего жителя Ростова-на-Дону полицейские нашли 23 килограмма синтетических наркотиков.
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