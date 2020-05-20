Крупную партию синтетических наркотиков изъяли у 29-летнего жителя Ростова-на-Дону, он приобрел и хранил их в своем гараже для последующей перепродажи.
Мужчину в ходе спецоперации задержали на Стартовой улице областного центра.
"В гаражном боксе, принадлежащем фигуранту, полицейские обнаружили и направили на исследование несколько полимерных свертков с кристаллическим веществом. Экспертиза подтвердила, что изъятое является синтетическим наркотиком массой более 23 килограммов", — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном обороте наркотических средств. Окончания расследования подозреваемый будет дожидаться в СИЗО.
В настоящее время оперативники устанавливают сообщников наркоторговца, а также, где мужчина приобрел столь крупную партию незаконных веществ.
Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что в квартире у 23-летнего жителя Ростова-на-Дону полицейские изъяли больше четырех килограммов синтетических наркотиков.
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