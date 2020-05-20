В Ростове-на-Дону из гаража изъяли 23 килограмма наркотиков

Крупную партию синтетических наркотиков изъяли у 29-летнего жителя Ростова-на-Дону, он приобрел и хранил их в своем гараже для последующей перепродажи.

Мужчину в ходе спецоперации задержали на Стартовой улице областного центра.

"В гаражном боксе, принадлежащем фигуранту, полицейские обнаружили и направили на исследование несколько полимерных свертков с кристаллическим веществом. Экспертиза подтвердила, что изъятое является синтетическим наркотиком массой более 23 килограммов", — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном обороте наркотических средств. Окончания расследования подозреваемый будет дожидаться в СИЗО.

В настоящее время оперативники устанавливают сообщников наркоторговца, а также, где мужчина приобрел столь крупную партию незаконных веществ.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что в квартире у 23-летнего жителя Ростова-на-Дону полицейские изъяли больше четырех килограммов синтетических наркотиков.