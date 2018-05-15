В Татарстане взорвался "КамАЗ" с пивом

Нижегородский "КАМАЗ" с 50 000 бутылок из-под пива взорвался в Татарстане. Инцидент произошел на 1016-м километре трассы М7 на автостоянке "Тургай", сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

При взрыве пострадал 45-летний водитель "КАМАЗа". Врачи диагностировали у него 60 процентов ожогов кожи. Кроме того, сильно деформировалась кабина грузовика, и пострадали припаркованные рядом большегрузы "Рено" и "Мерседес".

Когда на место прибыли сотрудники экстренных служб, то их встретил виновник происшествия — водитель фуры. Мужчина рассказал, что решил закурить в кабине "КАМАЗа", где среди прочего находилась газовая плита для приготовления пищи.