Четыреста килограммов осетрины изъяли в Астрахани

Задержана преступная группа, которая занималась скупкой рыбы осетровых пород у браконьеров, а затем ее перепродажей.

В общей сложности Следственный комитет по Астраханской области возбудил уголовные дела в отношении шести человек.

"По данным следствия, астраханцы незаконно приобретали у браконьеров рыбу осетровых пород, после чего перерабатывали ее в цеху на территории Трусовского района Астрахани, а затем сбывали через арендованную торговую точку на рынке", — сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.

В ходе расследования уголовного дела оперативники провели 18 обысков, изъяли свыше 400 килограммов осетрины, а также 8 килограммов икры.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, добавили в ведомстве.

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