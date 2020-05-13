В Иркутске задержали торговцев омулем и черной икрой

В Иркутске пресекли деятельность группы, которая специализировалась на браконьерстве и продаже особо ценных пород рыбы.

Оперативники узнали, что к продаже готовится крупная партия рыбы и икры, добытой браконьерами. В момент сделки, которая проходила на набережной Ангары, были задержаны трое жителей Иркутска. У них в автомобилях нашли осетров, омулей и банки с икрой.

"Проведены 12 обысков по адресам проживания подозреваемых, в торговых точках и складских помещениях. В общей сложности изъято свыше 300 килограммов приготовленной к сбыту продукции, в том числе шесть осетров и 200 килограммов запрещенного к вылову байкальского Омуля, а также более 10 килограммов черной и красной икры", — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Кроме того, оперативниками были обнаружены орудия лова и документы, которые также будут приобщены к уголовному делу о незаконной добыче водных ресурсов.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, как жители Волгограда построили незаконный бизнес на продаже браконьерской черной икры.