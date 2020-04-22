В Волгограде преступники построили бизнес на черной икре

Семеро преступников занимались ловлей, скупкой и перепродажей осетрины и черной икры в Волгоградской и Астраханской областях. Общий ущерб от их деятельности оценивают в 30 миллионов рублей.

В ходе следствия выяснилось, что у преступной группы был лидер, который обеспечивал ее участников транспортом, помещениями для хранения рыбы и икры, искал покупателей на продукцию.

Остальные участники как сами ловили, так и незаконно скупали у браконьеров осетрину и черную икру, паковали и тайно перевозили.

Все началось с того, что в октябре 2018 года на посту ДПС в рейсовом автобусе обнаружили крупную партию икры белуги. В ходе расследования оперативники вышли на преступную группу в составе семи человек.

"Были проведены обыски по местам жительства, регистрации и временного пребывания членов организованной группы, в ходе которых обнаружены и изъяты денежные средства в сумме свыше 14,5 миллионов рублей, около 180 килограммов икры рыб семейства осетровых", — сообщили в СК РФ.

Однако, согласно изъятой "черной бухгалтерии", общий ущерб от деятельности ОПГ составил не менее 30 миллионов рублей.

"На имущество членов организованной группы следователями был наложен арест - 32 земельных участка обвиняемых, их транспортные средства, дома и квартиры оценены в 30 миллионов рублей", — добавили в ведомстве.

Уголовное дело передано в суд.

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