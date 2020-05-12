Двое пострадавших при пожаре в Красногорске скончались в больнице

Таким образом, количество жертв пожара в подмосковном хосписе увеличилось до 11 человек.

Два человека из числа пострадавших в результате возгорания в частном хосписе в подмосковном Красногорске умерли в больнице.

Напомним, что пожар в медучреждении произошел в ночь на понедельник, 11 мая. В этот момент там находилось 29 пожилых людей в возрасте от 66 до 99 лет. Очаг возгорания находился в сауне на втором этаже.

В качестве предварительной причины возгорания в экстренных службах называют неисправность электропроводки.

Как ранее сообщала "Правда.Ру", в результате пожара на месте погибли девять человек, еще девять были госпитализированы, из них шестеро находились в тяжелом и крайне тяжелом состоянии.

После того как еще двое пострадавших скончались, количество жертв выросло до 11 человек.

В настоящий момент еще трое бывших постояльцев частного хосписа продолжают находиться в реанимации.