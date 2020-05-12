Таким образом, количество жертв пожара в подмосковном хосписе увеличилось до 11 человек.
Два человека из числа пострадавших в результате возгорания в частном хосписе в подмосковном Красногорске умерли в больнице.
Напомним, что пожар в медучреждении произошел в ночь на понедельник, 11 мая. В этот момент там находилось 29 пожилых людей в возрасте от 66 до 99 лет. Очаг возгорания находился в сауне на втором этаже.
В качестве предварительной причины возгорания в экстренных службах называют неисправность электропроводки.
Как ранее сообщала "Правда.Ру", в результате пожара на месте погибли девять человек, еще девять были госпитализированы, из них шестеро находились в тяжелом и крайне тяжелом состоянии.
После того как еще двое пострадавших скончались, количество жертв выросло до 11 человек.
В настоящий момент еще трое бывших постояльцев частного хосписа продолжают находиться в реанимации.
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