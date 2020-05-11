Пострадавшие в пожаре в Красногорске находятся в тяжелом состоянии

Врачи рассказали о состоянии пострадавших, которых госпитализировали после пожара в частном хосписе в Подмосковье.

Как сообщают РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения Московской области, из девяти человек, которые были госпитализированы после пожара, шестеро пребывают в тяжелом и крайне тяжелом состоянии.

В настоящий момент они находятся в реанимации Красногорской городской больницы №1.

Остальные трое — в состоянии средней степени тяжести госпитализированы в кардиологическое и терапевтическое отделения.

Как ранее рассказывала "Правда.Ру", Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту пожара в частном хосписе для пожилых людей, который произошел в ночь на понедельник.

В результате возгорания девять человек погибли, еще девять были госпитализированы. Задержан владелец частного хосписа.

Пожар произошел на втором этаже здания в помещении сауны, по предварительным данным, причиной могла стать неисправная электропроводка.