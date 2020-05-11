Врачи рассказали о состоянии пострадавших, которых госпитализировали после пожара в частном хосписе в Подмосковье.
Как сообщают РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения Московской области, из девяти человек, которые были госпитализированы после пожара, шестеро пребывают в тяжелом и крайне тяжелом состоянии.
В настоящий момент они находятся в реанимации Красногорской городской больницы №1.
Остальные трое — в состоянии средней степени тяжести госпитализированы в кардиологическое и терапевтическое отделения.
Как ранее рассказывала "Правда.Ру", Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту пожара в частном хосписе для пожилых людей, который произошел в ночь на понедельник.
В результате возгорания девять человек погибли, еще девять были госпитализированы. Задержан владелец частного хосписа.
Пожар произошел на втором этаже здания в помещении сауны, по предварительным данным, причиной могла стать неисправная электропроводка.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Российская актриса Наталья Бочкарева вновь попала в центр скандала. На этот раз она примеряла на себя форму Красной армии.