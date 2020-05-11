В Волгограде суд арестовал сотрудника Следственного комитета

Сотрудник одного из территориальных управлений СК РФ в Волгограде, а также еще два человека подозреваются в похищении человека и вымогательстве.

Пресс-служба Следственного комитета по Волгоградской области комментирует ситуацию крайне скупо.

"Следственными органами СК РФ по Волгоградской области во взаимодействии с оперативными службами регионального УФСБ России установлена причастность сотрудника одного из территориальных подразделений Следственного управления к вымогательству, совершенному группой лиц по предварительному сговору", — сообщили в ведомстве, никакие подробности по уголовному делу не уточняются.

В то же время ТАСС со ссылкой на источник в Центральном районном суде Волгограда передает информацию об аресте на два месяца руководителя следственного отдела СУ СК РФ по Краснооктябрьскому району Абакара Абдуллаева и еще двух подозреваемых.

Их подозревают не только в вымогательстве, но и похищении человека.

"Центральный районный суд Волгограда удовлетворил ходатайство следователя и избрал меру пресечения следователю Абдуллаеву и еще двоим фигурантам этого дела в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 9 июля", — цитирует информагентство представителя суда.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что в Волгограде задержали сиделку, которая похищала деньги у женщины-инвалида, за которой ухаживала.