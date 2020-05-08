Сиделка похищала деньги у женщины-инвалида в Волгограде

Суд признал виновной сиделку, которая украла более 600 тысяч рублей с карты женщины-инвалида, за которой должна была ухаживать.

По уголовному делу о хищении денег с банковской карты пожилой жительницы Волгограда проходили ранее судимый местный житель и его сожительница.

Выяснилось, что подсудимая, работавшая сиделкой у 89-летней женщины-инвалида, сообщила своему сожителю данные банковской карты пенсионерки, так они получили доступ к ее счету.

"Карта потерпевшей была привязана к номеру телефона ее 68-летней дочери, приехавшей ухаживать за матерью из Москвы. Воспользовавшись тем, что дочь периодически выходила на улицу без телефона, злоумышленники втайне от нее установили приложение, посредством которого переводили деньги со счетов обеих женщин", — сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Всего обвиняемым удалось похитить 650 тысяч рублей.

Суд признал обвиняемых виновными назначил им наказания в виде 2 и 3 лет лишения свободы.

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