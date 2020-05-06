Наркоторговца-оптовика задержали в Брянске

Наркотики шести разных видов общим весом более двух килограммов изъяли у жителя Брянска.

Полицейским удалось выяснить, что 29-летний подозреваемый продавал различные растительные и синтетические наркотики оптом и в розницу с помощью закладок на территории Брянска и Брянской области.

"В его квартире во время обыска обнаружены наркотические вещества шести различных видов. Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Брянской области изъяли амфетамин, кокаин, мефедрон, марихуану, гашиш и ЛСД. Общий вес изъятого составил более двух килограммов", — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Брянской области.

В отношении задержанного возбуждены уголовные дела по статье о продаже наркотиков.

Мужчина может попасть в колонию на срок до 20 лет. До суда задержанный будет находиться под стражей.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что в Мурманской области задержали группу "черных риелторов", которая успела лишить жилья девятерых жителей областного центра.