В Мурманской области задержали группу “черных риелторов”

Группа аферистов находила людей с финансовыми проблемами и убеждала их обменять жилплощадь на более дешевую, чтобы расплатиться с долгами. В итоге люди оставались и без жилья, и без денег.

Руководителем группы мошенников был уроженец Санкт-Петербурга, который привлек к незаконной деятельности еще четверых человек. Потенциальных жертв злоумышленники подыскивали из числа людей со сложным материальным положением.

"Чтобы войти к ним в доверие, фигуранты представлялись специалистами по недвижимости или сотрудниками управляющих компаний. Затем путем настойчивых уговоров склоняли граждан к отчуждению своих квартир. Взамен одним они обещали приобрести жилое помещение меньшей площади, другим — оплатить имеющуюся задолженность перед банками или управляющими компаниями. Однако свои обещания не выполнили", — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Таким образом аферисты обманули девятерых жителей Мурманска. Общий ущерб превысил 13 миллионов рублей.

Сотрудникам полиции удалось задержать всех подозреваемых.

"В настоящее время уголовное дело в отношении троих участников группы направлено в Октябрьский районный суд города Мурманска для рассмотрения по существу. Уголовное дело в отношении ещё двоих участников, включая предполагаемого лидера группы, выделено в отдельное производство в связи с заключением досудебных соглашений о сотрудничестве", — уточнила представитель ведомства.

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