Убийце младенца в Саратовской области назначили принудительное лечение

Житель Саратова зарубил туристическим мачете собственную двухмесячную дочь. Суд признал его невменяемым и направил в лечебницу.

Как выяснилось в суде, 38-летний мужчина проживал в Саратове в квартире вместе со своей 26-летней сожительницей, двухлетним сыном и двухмесячной дочерью.

"Днем 31 августа 2019 года сожительница ушла в магазин, а мужчина остался дома с детьми. Взяв детскую переноску, в которой находилась двухмесячная девочка, мужчина поднялся на чердак дома, где туристическим мачете нанес удар ребенку в область шеи. От полученного ранения девочка скончалась на месте. Вернувшись в квартиру, мужчина сообщил пришедшей домой сожительнице, что ребенка забрали неизвестные лица. Женщина вызвала полицию", — сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

Комплексная психолого-психиатрическая судебная экспертиза, которую назначили мужчине, пришла к выводу, что он не осознавал и не осознает характер своих действий из-за психического расстройства.

Постановлением суда мужчине назначено принудительное лечение в психиатрической лечебнице специализированного типа с интенсивным наблюдением, добавили в ведомстве.

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