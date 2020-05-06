Житель Саратова зарубил туристическим мачете собственную двухмесячную дочь. Суд признал его невменяемым и направил в лечебницу.
Как выяснилось в суде, 38-летний мужчина проживал в Саратове в квартире вместе со своей 26-летней сожительницей, двухлетним сыном и двухмесячной дочерью.
"Днем 31 августа 2019 года сожительница ушла в магазин, а мужчина остался дома с детьми. Взяв детскую переноску, в которой находилась двухмесячная девочка, мужчина поднялся на чердак дома, где туристическим мачете нанес удар ребенку в область шеи. От полученного ранения девочка скончалась на месте. Вернувшись в квартиру, мужчина сообщил пришедшей домой сожительнице, что ребенка забрали неизвестные лица. Женщина вызвала полицию", — сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.
Комплексная психолого-психиатрическая судебная экспертиза, которую назначили мужчине, пришла к выводу, что он не осознавал и не осознает характер своих действий из-за психического расстройства.
Постановлением суда мужчине назначено принудительное лечение в психиатрической лечебнице специализированного типа с интенсивным наблюдением, добавили в ведомстве.
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