За прошедшую неделю в России ликвидировали более 700 лесных пожаров

Более 700 лесных пожаров в 38 регионах России были ликвидированы на прошлой неделе.

По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за неделю с 27 апреля по 3 мая 2020 года лесопожарные службы, сотрудники МЧС, военные и добровольцы ликвидировали на территории Российской Федерации 717 лесных пожаров на общей площади в 134 843 гектаров.

Лесные пожары ликвидированы в 38 регионах.

"Основная причина лесных пожаров - человеческий фактор, в том числе 206 лесных пожаров из 717 ликвидированных возникли от палов сухой травы и перехода в лес огня с сопредельных земель сельхозназначения, запаса и иных категорий. Причиной 18 лесных пожаров стали линейные объекты. Четыре лесных пожара возникли в результате грозовой деятельности", — сообщили в пресс-службе ФБУ "Авиалесохрана".

Режим ЧС введен в четырех субъектах Российской Федерации: на всей территории Республики Тыва, Забайкальского, Красноярского краев, в Еравнинском муниципальном районе Республики Бурятия.

Особый противопожарный режим введен в 56 субъектах Российской Федерации.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что в Забайкалье сгорело 300 гектаров леса из-за неисправного трактора.