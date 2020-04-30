Четыре человека пострадали в аварии на шахте в Свердловской области

Четыре человека получили травмы при обвале породы на шахте в Свердловской области 30 апреля, в четверг.

По сообщению ТАСС, горный удар произошел на шахте №13 в поселке Калья Свердловской области. Первоначально сообщалось о троих пострадавших, потом их количество увеличилось до четырех.

В момент аварии под землей находились 280 человек, на участке, где произошел выброс породы, работало восемь человек, четверо из которых получили травмы.

ЧП произошло в выработке на глубине 1130 метров, все находившиеся в шахте были подняты на поверхность, на работе предприятия инцидент не сказался.

Шахта "Кальинская" входит в состав компании "Русал", на предприятии занимаются добычей бокситов — алюминиевой руды.

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