Крупнейшая шахта России остановила работу из-за пожара

На шахте "Распадской" в Кемеровской области приостановлены все работы из-за пожара, возникшего на глубине 400 метров.

Возгорание в тупиковом забое вентиляционного тоннеля шахты на глубине 400 метров возникло в ночь на 24 апреля.

По предварительным данным, загорелся кабель проходческого комбайна. В этот момент под землей находились 167 человек, 154 из них вышли на поверхность, остальные остались для поддержания систем жизнеобеспечения шахты.

Спустя около двух часов возгорание потушили горноспасатели МЧС

В настоящий момент работа предприятия приостановлена до выяснения всех обстоятельств и причин ЧП.

Шахта "Распадская" является крупнейшим в России подземным угледобывающим предприятием. Ее производственная мощность составляет порядка 7,5 миллионов тонн угля в год.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что за прошедшие сутки в Новосибирской и Кемеровской областях природные пожары уничтожили порядка 140 строений в населенных пунктах.