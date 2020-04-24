На шахте "Распадской" в Кемеровской области приостановлены все работы из-за пожара, возникшего на глубине 400 метров.
Возгорание в тупиковом забое вентиляционного тоннеля шахты на глубине 400 метров возникло в ночь на 24 апреля.
По предварительным данным, загорелся кабель проходческого комбайна. В этот момент под землей находились 167 человек, 154 из них вышли на поверхность, остальные остались для поддержания систем жизнеобеспечения шахты.
В настоящий момент работа предприятия приостановлена до выяснения всех обстоятельств и причин ЧП.
Шахта "Распадская" является крупнейшим в России подземным угледобывающим предприятием. Ее производственная мощность составляет порядка 7,5 миллионов тонн угля в год.
Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что за прошедшие сутки в Новосибирской и Кемеровской областях природные пожары уничтожили порядка 140 строений в населенных пунктах.
На карантине балерина занялась разбором старых снимков и видео.