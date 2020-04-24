Пожары в Новосибирской и Кемеровской областях уничтожили 140 строений

Пожары в населенных пунктах Новосибирской области и в Кузбассе уничтожили в общей сложности 140 различных строений, в том числе около 30 жилых домов.

Накануне бойцы экстренных служб боролись одновременно с пожарами на территории девяти муниципальных образований Кемеровской и соседней Новосибирской областей.

Пожары, которые, по предварительным данным, возникли из-за поджогов сухой травы и быстро распространились на фоне жары и сильного ветра, уничтожили дома и хозпостройки в нескольких населенных пунктах.

"В результате палов сухой растительности и сильных порывов ветра, достигавших 17 метров в секунду, в шести населенных пунктах и шести садовых товариществах в Кемеровской и Новосибирской областях огнем уничтожены 140 строений, из них 27 жилых, 103 дачных дома и хозяйственные постройки", — сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в экстренных службах.

О погибших и пострадавших в результате пожаров не сообщается

К тушению привлекались более 430 человек и около 120 единиц техники, в том числе пять воздушных судов.

Ранее председатель думского комитета по экологии Владимир Бурматов рассказал "Правде.Ру", что подготовку к сезону пожаров в российских регионах в этом году фактически можно считать проваленной.