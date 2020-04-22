В Забайкальском крае пожар охватил 730 га тайги на территории заказника "Цасучейский бор".
Об этом сегодня сообщает пресс-служба правительства региона.
Тушат тайгу 89 огнеборцев из лесоохраны и 26 единиц техники. По данным МСЧ, огонь перекинулся на деревья накануне со степного пожара.
Поисками виновных в возгорании занимается Госпожнадзор.
Как сообщает "АиФ-Забайкалье", в регионе на утро 22 апреля, зафиксировано семь пожаров:
На борьбу с огнем брошены 234 пожарных и 52 единицы техники.
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