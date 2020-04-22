Свыше 700 га тайги горит в Забайкалье

В Забайкальском крае пожар охватил 730 га тайги на территории заказника "Цасучейский бор".

Об этом сегодня сообщает пресс-служба правительства региона.

Тушат тайгу 89 огнеборцев из лесоохраны и 26 единиц техники. По данным МСЧ, огонь перекинулся на деревья накануне со степного пожара.

Поисками виновных в возгорании занимается Госпожнадзор.

Как сообщает "АиФ-Забайкалье", в регионе на утро 22 апреля, зафиксировано семь пожаров:

четыре действуют на площади 785 га;

три — локализованы на площади 4,1 тыс. га.

На борьбу с огнем брошены 234 пожарных и 52 единицы техники.

Читайте также:

124 лесных пожара ликвидировано в России за сутки

Военные беспилотники начали мониторинг лесных пожаров в Бурятии