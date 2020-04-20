124 лесных пожара ликвидировано в России за сутки

124 лесных пожара общей площадью без малого 42 тысячи гектаров ликвидировано в воскресенье, 19 апреля, в России.

Об успехах огнеборцев сообщает федеральная Авиалесоохрана.

По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства на полночь 20 апреля, пожарные тушили еще 23 лесных пожара на площади 6956 гектаров.

Больше всего от огня страдают:

Забайкалье — там горит 6660 гектаров леса.

Дальний Восток -17 тысяч гектаров леса сгорело на минувшей неделе.

К мониторингу ситуации подключили военных

На Дальнем Востоке ситуацию с лесными пожарами контролируют военные с помощью беспилотников.