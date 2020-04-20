124 лесных пожара ликвидировано в России за сутки

124 лесных пожара общей площадью без малого 42 тысячи гектаров ликвидировано в воскресенье, 19 апреля, в России.
Об успехах огнеборцев сообщает федеральная Авиалесоохрана.
По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства на полночь 20 апреля, пожарные тушили еще 23 лесных пожара на площади 6956 гектаров.
Больше всего от огня страдают:
На Дальнем Востоке ситуацию с лесными пожарами контролируют военные с помощью беспилотников.
"Расчёты комплексов беспилотных летательных аппаратов "Орлан-10" проводят мониторинговые полёты в районах Хабаровского, Приморского и Забайкальского краев и в Республике Бурятия. Все беспилотные летательные аппараты оборудованы тепловизорами и видеокамерами, что позволяет обнаружить даже мелкие очаги пожаров и своевременно принять меры по их ликвидации", — говорится в сообщении пресс-службы ВВО.
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