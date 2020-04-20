Не в меру предприимчивый директор одной из новосибирских компаний пойдет под суд по уголовному делу о мошенничестве. Ему вменяют махинации с земельными участками на сумму более 26 миллионов рублей.
По версии следствия, с августа 2015 по февраль 2016 года руководитель одной из новосибирских фирм по подложным документам зарегистрировал в Росреестре право собственности на несколько нежилых зданий, якобы расположенных на арендованной у мэрии Новосибирска землях.
"Впоследствии обвиняемый как собственник зданий воспользовался положениями земельного законодательства и выкупил у муниципального образования по льготной цене два земельных участка общей площадью более 9 тысяч квадратных метров", — сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.
В результате его действий бюджет города недосчитался более 26,6 млн рублей.
Ущерб, нанесенный бюджету, в ходе расследования дела был возмещен, но материалы дела все равно переданы в суд.
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