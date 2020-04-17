В один из отделов полиции по городу Ростову-на-Дону обратился местный житель. Он рассказал, что является владельцем магазина одежды в Кировском районе города.
Утром мужчина пришел на работу и обнаружил пропажу товара и 100 тысяч рублей.
Полицейские просмотрели записи с камер видеонаблюдения и установили, что, повредив замок входной двери, в магазин проникли двое мужчин.
"В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали двоих братьев 1980 и 1983 годов рождения по подозрению в совершении данного преступления. В ходе следственных действий было установлено, что задержанные причастны еще к одиннадцати кражам из магазинов", — сообщили в региональном ГУ МВД.
По оценке оперативников, общая сумма причиненного ущерба составила более 400 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье о краже.
Оба брата решением суда на время следствия помещены в СИЗО.
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