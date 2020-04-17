Два брата совершили 12 краж в Ростовской области

В один из отделов полиции по городу Ростову-на-Дону обратился местный житель. Он рассказал, что является владельцем магазина одежды в Кировском районе города.

Утром мужчина пришел на работу и обнаружил пропажу товара и 100 тысяч рублей.

Полицейские просмотрели записи с камер видеонаблюдения и установили, что, повредив замок входной двери, в магазин проникли двое мужчин.

"В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали двоих братьев 1980 и 1983 годов рождения по подозрению в совершении данного преступления. В ходе следственных действий было установлено, что задержанные причастны еще к одиннадцати кражам из магазинов", — сообщили в региональном ГУ МВД.

По оценке оперативников, общая сумма причиненного ущерба составила более 400 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье о краже.

Оба брата решением суда на время следствия помещены в СИЗО.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала, что в Омской области двух мужчин задержали за разбойное нападение на ветерана Великой Отечественной войны.