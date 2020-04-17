Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Самоизоляция. Выбирай дом, а не болезнь
Источник Правда.Ру

Два брата совершили 12 краж в Ростовской области

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

В один из отделов полиции по городу Ростову-на-Дону обратился местный житель. Он рассказал, что является владельцем магазина одежды в Кировском районе города.

Утром мужчина пришел на работу и обнаружил пропажу товара и 100 тысяч рублей.

Полицейские просмотрели записи с камер видеонаблюдения и установили, что, повредив замок входной двери, в магазин проникли двое мужчин.

"В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали двоих братьев 1980 и 1983 годов рождения по подозрению в совершении данного преступления. В ходе следственных действий было установлено, что задержанные причастны еще к одиннадцати кражам из магазинов", — сообщили в региональном ГУ МВД.

По оценке оперативников, общая сумма причиненного ущерба составила более 400 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье о краже.

Оба брата решением суда на время следствия помещены в СИЗО.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала, что в Омской области двух мужчин задержали за разбойное нападение на ветерана Великой Отечественной войны.

Темы кража полиция ростов-на-дону
Новости Все >
Руководителя охранного предприятия на Сахалине обвиняют в мошенничестве
Новая площадка для экологического туризма появится в Самарской области
Фрегат “Адмирал Эссен” уничтожил корабли условного противника
Центр развития туризма ликвидируют в Челябинске
Торгово-промышленная палата организует бесплатный вебинар
Два брата совершили 12 краж в Ростовской области
ДОСААФ России передаст экспонаты для музейного проекта “Дорога памяти”
Во Владикавказе задержали двух женщин за продажу героина
Большинство россиян поддержали ограничения на посещение храмов
В России ежедневно производят больше восьми миллионов масок
Последние материалы
Руководителя охранного предприятия на Сахалине обвиняют в мошенничестве
Новая площадка для экологического туризма появится в Самарской области
Фрегат “Адмирал Эссен” уничтожил корабли условного противника
Центр развития туризма ликвидируют в Челябинске
Торгово-промышленная палата организует бесплатный вебинар
Два брата совершили 12 краж в Ростовской области
ДОСААФ России передаст экспонаты для музейного проекта “Дорога памяти”
Во Владикавказе задержали двух женщин за продажу героина
Большинство россиян поддержали ограничения на посещение храмов
В России ежедневно производят больше восьми миллионов масок
Популярное
Новости медицины
Врачи "скорой" посоветовали россиянам "не верить ничему"

Врачи "скорой помощи" из Омска обратились к жителям России и посоветовали им "не верить ничему", что пишут в западных СМИ.

Врачи "скорой" посоветовали россиянам "не верить ничему"
Нашлась пропажа: Заворотнюк лично появилась в "Инстаграм"
Российский шоу-бизнес
Нашлась пропажа: Заворотнюк лично появилась в "Инстаграм"
Здоровье
Телеведущая Елена Малышева изменила мнение о коронавирусе
Бывший СССР
Стоит ли верить гневу Нурсултана?
Василий Амирджанов Пандемия невольно запустила переоценку смыслов Василий Амирджанов Любовь Степушова Грузия будет самой пострадавшей от пандемии стран бывшего СССР Любовь Степушова Конрад Ренкас Смоленская катастрофа - 10 лет антироссийской истерии в Польше Конрад Ренкас
Комментарии
От власти требуют раздать по 25 тысяч рублей. Или в отставку
Путин: очаги COVID-19 возникают из-за недоработки и невнимательности
Зачем Лукашенко ведет Белоруссию в эпидемию
Зачем Лукашенко ведет Белоруссию в эпидемию
Зачем Лукашенко ведет Белоруссию в эпидемию
Игра не закончена: саудиты делают новый ход
Коронавирус приведет к новому миропорядку?
ФАС проверит рост цен на чеснок, лимоны и имбирь
Коронавирус приведет к новому миропорядку?
От власти требуют раздать по 25 тысяч рублей. Или в отставку
На улицу по пропуску: в Москве ввели режим полной самоизоляции
От власти требуют раздать по 25 тысяч рублей. Или в отставку
В Белоруссии уровень заболеваемости COVID-19 превысил среднемировой
Уткин сравнил Путина с "хромой уткой"
От власти требуют раздать по 25 тысяч рублей. Или в отставку
Коронавирус приведет к новому миропорядку?
Коронавирус приведет к новому миропорядку?
Коронавирус приведет к новому миропорядку?
Зачем Лукашенко ведет Белоруссию в эпидемию
Коронавирус приведет к новому миропорядку?
Китайские эксперты: "Армата" - неудачный танк
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ