В Омской области возбудили уголовное дело о нападении на ветерана войны

Двое пьяных местных жителей ворвались в дом к ветерану Великой Отечественной войны, избили его и отняли деньги.

В Следственном комитете России по Омской области приняли к производству уголовное дело по статье 162 УК РФ ("разбой").

Инцидент произошел 9 апреля в деревне Усовка Марьяновского района Омской области.

По версии следствия, ночью двое 30-летних местных жителей в состоянии алкогольного опьянения ворвались в дом, где проживает ветеран Великой Отечественной войны. Угрожая ему убийством и избивая, злоумышленники заставили отдать им 13 тысяч рублей, после чего с места преступления скрылись.

Впрочем, прятаться долго им не удалось, вскоре обоих мужчин задержали сотрудники полиции.

Похищенные деньги находились при них и были изъяты

"В настоящее время лицам, совершившим преступление, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается", — сообщили в пресс-службе СК РФ.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала об уголовном деле в отношении жительницы Череповца, которая снимала с пожилых людей порчу, а параллельно забирала деньги и ювелирные украшения.