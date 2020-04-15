В Мурманской области будут судить подростка за попытку убийства

В Мурманской области завершено расследование уголовного дела против 15-летнего подростка, который пытался задушить малолетнего ребенка.

Подростка из Кандалакши обвиняют в покушении на убийство малолетнего ребенка. По данным следствия, 21 февраля 2020 года 15-летний подросток, находясь на улице, избил и пытался задушить малолетнего мальчика.

После того как ребенок потерял сознание, обвиняемый подумал, что он мертв, и закопал тело в снегу

Мальчика обнаружили прохожие и вызвали врачей. Ребенка доставила в больницу бригада скорой помощи.

Личность подростка была установлена, его задержали, на допросе он признал свою вину. Следователям он пояснил, что мотивом для преступления стало конфликтное поведение потерпевшего.

"Согласно заключению психолого-психиатрической экспертизы в отношении обвиняемого, последний признан вменяемым на момент совершения преступления. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", — сообщили в пресс-службе СК РФ.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала об уголовном деле в отношении бывшего мэра Махачкалы, которого обвиняют в превышении должностных полномочий.