В Дагестане будут судить бывшего врио мэра Махачкалы

Бывшего главного чиновника администрации Махачкалы будут судить за продажу земельного участка стоимостью почти 100 миллионов за 235 тысяч рублей.

Сотрудники Следственного комитета РФ в Республике Дагестан завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего временно исполняющего обязанности главы администрации города Махачкалы.

Мужчину обвиняют в превышении должностных полномочий

"Следствием установлено, что в 2015 году обвиняемый, являясь временно исполняющим обязанности мэра города Махачкала, подписал постановление о передаче ОАО "Даггаз" в собственность по заниженной цене земельного участка площадью 38 тысяч кв. метров, находящегося в республиканской собственности", — сообщили в пресс-службе СК РФ.

На основании постановления за подписью чиновника земельный участок был продан за 235 тысяч рублей. При этом его кадастровая стоимость составляла более 96 миллионов рублей. Соответственно, регион недополучил эти деньги в бюджет.

Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу, добавили в СК РФ.

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