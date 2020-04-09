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Источник Правда.Ру

В Свердловской области адвокат станет подсудимым

Происшествия » Парад мошенников

Бывший адвокат в Свердловской области предстанет перед судом. Его обвиняют по двум статья уголовного кодекса: мошенничество и покушение на мошенничество. 

По данным следствия, 63-летний адвокат, пользуясь доверием клиентов, сообщал им о том, что якобы имеет хорошие связи в администрации Екатеринбурга. 

Благодаря этим связям он может помочь в приобретении муниципальных жилых помещений и земельных участков. В последствии эту недвижимость можно будет легко узаконить. 

При этом, следователи считают, что мужчина отлично понимал, что реальной возможности способствовать приобретению объектов недвижимости у него нет.  А значит бывший адвокат изначально собирался обмануть своих клиентов.

Всего от действий мужчины пострадали более 15 человек - в общей сложности они передали адвокату 13 миллионов рублей

Учитывая, что обвиняемый сам является квалифицированным юристом, расследование шло нелегко. 

"В ходе расследования уголовного дела следователем проделан значительный объём работы, направленной на установление всех обстоятельств совершённых преступлений. По делу проведены почерковедческие судебные экспертизы, выемки, осмотры предметов и документов, многочисленные допросы потерпевших и свидетелей. В ближайшее время дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу", - сообщили в пресс-службе СК РФ. 

Как ранее сообщала "Правда.Ру", в Нижегородской области возбуждено уголовное дело по факту пожара, в котором погибли двое детей. 

Темы мошенничество следственный комитет свердловская область
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