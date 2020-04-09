Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Самоизоляция. Выбирай дом, а не болезнь
Источник Правда.Ру

В Нижегородской области в пожаре погибли двое детей

Происшествия

Двое детей погибли при пожаре в частном доме в Нижегородской области. Региональный Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Жилой дом в деревне Соловьиха Воскресенского района Нижегородской области загорелся в ночь на 9 апреля.

В доме проживала семья с детьми, накануне к ним приехали родственники и остались ночевать

По предварительным данным, в результате пожара пострадали 7 человек.

Погибли двое детей: 7-летняя девочка и 2-летний мальчик.

Пятеро доставлены в больницу: младенец 2020 года рождения, девочка 2016 года рождения, мужчина 1989 года рождения и две женщины 1988 и 1993 годов рождения.

По оценке медиков, состояние новорожденного — тяжелое.

"На место происшествия выехали наиболее опытные следователи-криминалисты следственного управления СК России по Нижегородской области. Следователи СК продолжают работать на месте происшествия, производя его детальный осмотр. Допрашиваются свидетели, назначаются экспертизы, устанавливаются все обстоятельства произошедшей трагедии", — сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Как ранее рассказывала "Правда.Ру", в СК РФ озвучили основные версии пожара в московском доме престарелых, где погибли четыре человека.

Темы пожар следственный комитет нижегородская область
Новости Все >
Ростуризм советует россиянам перенести запланированные поездки
В Нижегородской области в пожаре погибли двое детей
В чемпионате Таджикистана забит шикарный гол "ножницами"
Фармацевтическая промышленность мобилизована на борьбу с COVID-19
Исинбаева вошла в комиссию спортсменов ВФЛА, Ласицкене - нет
Акулы способны обучаться друг у друга
10-кратный чемпион Бельгии "Стандард" лишён профессионального статуса
В Воронежской области закрыли крупное производство незаконных удобрений
День Победы не будут праздновать в Риге
Почти половина новых инфицированных в Москве моложе 45 лет
Последние материалы
Гормоны и диеты могут спровоцировать варикоз
"Это оскорбляет меня и Путина": еще раз о "корысти" России
Акулы способны обучаться друг у друга
10-кратный чемпион Бельгии "Стандард" лишён профессионального статуса
В Воронежской области закрыли крупное производство незаконных удобрений
День Победы не будут праздновать в Риге
Почти половина новых инфицированных в Москве моложе 45 лет
Airbus сократит производство лайнеров на треть из-за коронавируса
Российские военные медики в Сербии приняли уже 170 пациентов
Эрмитаж расскажет, как живут музейные коты на самоизоляции
Популярное
Новости Белоруссии
В отделение милиции Белоруссии поступило заявление на Лукашенко

Белорусской милиции предстоит принять непростое решение: заводить или нет уголовное дело о халатности, повлекшей за собой смерть человека, против самого Батьки - Александра Лукашенко.

В отделение милиции Белоруссии поступило заявление на Лукашенко
Названы продукты, которые подорожают в ближайшее время
Экономика и бизнес
Названы продукты, которые подорожают в ближайшее время
Мир. Новости мира
СМИ: Британская разведка озвучила новую версию появления коронавируса
США и Канада. Новости и аналитика
COVID-19 — не природный вирус, а выведенный с заранее намеченными целями
Василий Амирджанов Психологическое выгорание может разрушить государство Василий Амирджанов Любовь Степушова Эпидемия: нелегальные мигранты особенно опасны Любовь Степушова Петр Дерябин Эмоциональное выгорание — болезнь, ставшая нормой Петр Дерябин
Комментарии
Эксперты назвали последствия эпидемии и кризиса-2020
Фильмы ужасов в реале — биооружие США уничтожает создателей
"И печенеги терзали, и половцы": Путин пообещал победить коронавирус
Эксперты назвали последствия эпидемии и кризиса-2020
"И печенеги терзали, и половцы": Путин пообещал победить коронавирус
Эксперты назвали последствия эпидемии и кризиса-2020
"И печенеги терзали, и половцы": Путин пообещал победить коронавирус
COVID-19 — не природный вирус, а выведенный с заранее намеченными целями
В ГТС Украины заявили: мы готовы к прекращению транзита газа из России
COVID-19 — не природный вирус, а выведенный с заранее намеченными целями
Эпидемия: нелегальные мигранты особенно опасны
Эпидемия: нелегальные мигранты особенно опасны
Эпидемия: нелегальные мигранты особенно опасны
Эпидемия: нелегальные мигранты особенно опасны
Гендиректор ВОЗ рассказал, что получает угрозы в свой адрес
Эпидемия: нелегальные мигранты особенно опасны
Эпидемия: нелегальные мигранты особенно опасны
Похудевшая Лолита примерила обтягивающий комбинезон для фото
Эпидемия: нелегальные мигранты особенно опасны
Эпидемия: нелегальные мигранты особенно опасны
COVID-19 — не природный вирус, а выведенный с заранее намеченными целями
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ