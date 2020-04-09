В Нижегородской области в пожаре погибли двое детей

Двое детей погибли при пожаре в частном доме в Нижегородской области. Региональный Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Жилой дом в деревне Соловьиха Воскресенского района Нижегородской области загорелся в ночь на 9 апреля.

В доме проживала семья с детьми, накануне к ним приехали родственники и остались ночевать

По предварительным данным, в результате пожара пострадали 7 человек.

Погибли двое детей: 7-летняя девочка и 2-летний мальчик.

Пятеро доставлены в больницу: младенец 2020 года рождения, девочка 2016 года рождения, мужчина 1989 года рождения и две женщины 1988 и 1993 годов рождения.

По оценке медиков, состояние новорожденного — тяжелое.

"На место происшествия выехали наиболее опытные следователи-криминалисты следственного управления СК России по Нижегородской области. Следователи СК продолжают работать на месте происшествия, производя его детальный осмотр. Допрашиваются свидетели, назначаются экспертизы, устанавливаются все обстоятельства произошедшей трагедии", — сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Как ранее рассказывала "Правда.Ру", в СК РФ озвучили основные версии пожара в московском доме престарелых, где погибли четыре человека.