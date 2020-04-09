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Источник Правда.Ру

Бастрыкин поставил на контроль дело о пожаре в доме престарелых

Происшествия

Председатель Следственного комитета РФ Бастрыкин поставил на контроль ход расследования уголовного дела по факту пожара и гибели людей в доме престарелых.

По данным следствия, вечером 8 апреля 2020 года в доме престарелых по 3-й Мякининской улице в Москве, в котором находилось более 50 человек, произошел пожар.

В результате четыре человека погибли

"На месте происшествия продолжают работать опытные следователи и криминалисты ГУ СК России по городу Москве. Проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. Допрашиваются свидетели, очевидцы. Изымаются записи с камер видеонаблюдения для изучения. По уголовному делу назначены пожарно-техническая, судебно-медицинские и другие экспертизы. Следствие рассматривает различные версии, приоритетной в настоящее время является неисправность электропроводки и котла отопления", — сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Глава ведомства поручил проверить, как были организованы и соблюдались правила противопожарной безопасности в учреждении, установить причины, трагедии, дать правовую оценку действиям сотрудников учреждения, на которых было возложено обеспечение противопожарной безопасности.

С учетом этого не исключена дополнительная квалификация произошедшего по другим статьям УК РФ, добавили в ведомстве.

Ранее "Правда.Ру" также сообщала об уголовном деле, которое возбудили в полиции Подмосковья, где местного жителя похитили и три дня держали в наручниках, вымогая деньги.

Темы пожар москва следственный комитет
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